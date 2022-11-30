Киркоров пообещал, что сыграет в следующей части "Елок"

Музыкант Филипп Киркоров пришел с семьей на премьеру новогодней комедии «Елки-9», он пообещал, что в следующем году сыграет в десятой части франшизы, пишет The Voice Mag.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Мы с семьей пришли на наш любимый новогодний фильм. Видите, я вырядился как клоун. Уверен, что в следующем году выйдут «Елки-10». Я в них сыграю. Вот увидите!» — заверил Киркоров.

Он назвал девятую часть «Елок» главным новогодним проектом после пародийной комедии «СамоИрония судьбы», в которой Киркоров сыграл одну из главных ролей. Музыкант предстанет в образе Ипполита из культовой новогодней комедии Эльдара Рязанова.