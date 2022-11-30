Как Ридли Скотт стал ударником кинопроизводства

Все знают сэра Ридли Скотта как режиссера "Чужого", "Бегущего по лезвию" и "Гладиатора". Эти фильмы давно стали современной классикой и любимыми картинами у миллионов зрителей по всему миру. Однако киноиндустрия далеко не сразу признала таланты своенравного британца, который привык контролировать каждую секунду кинопроцесса. Миру понадобилось несколько десятилетий, чтобы разглядеть гениальность его режиссерских находок. Зато теперь Скотт освоил режиссерское ремесло настолько, что может с легкостью снимать несколько крупных проектов в год.

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Ридли Скотт родился в Англии, но ранние годы провел в Германии — его отец служил в инженерных войсках и помогал восстанавливать немецкие города после Второй мировой войны. Скотт-старший все время пропадал на работе, поэтому будущего режиссера и его младшего брата Тони воспитывала мать. Впрочем, ее строгая дисциплина мало чем отличалась от военной: она привила детям любовь к порядку, организации и научила классической британской сдержанности.

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Когда она впервые отвела Ридли в кино на "Гражданина Кейна" Орсона Уэллса, по воспоминаниям режиссера, он мало что понял, но его поразило, как на экране все было продумано до мельчайших деталей. С тех пор он часто ходил в кино один, чтобы его ничто не отвлекало, и оставался до самого конца фильма, внимательно читая титры. "Художественный руководитель" звучит неплохо, эта работа могла бы ему подойти. Правда, в Королевском колледже искусств не было такой специальности, поэтому Скотт отучился на дизайнера. Режиссер до сих пор невероятно гордится своим художественным образованием и использует полученный в колледже опыт на всех своих проектах: "Все всегда начинается с карандаша, белого листа и рисования". Скотт любит сам создавать раскадровки к фильмам, что помогает ему сэкономить время на съемках и эффективнее выстроить съемочный процесс.

Король рекламы

После колледжа Скотт устроился на Би-би-си, где работа дизайнером быстро ему наскучила. Он стал уговаривать руководство назначить его режиссером. Просьбы заняли три года. На протяжении 60-х Скотт снял ряд шоу на британском телевидении — практически ни одно из них не сохранилось, а затем основал компанию вместе с братом Тони, который тоже подался в режиссуру. Довольно быстро Ridley Scott Associates (RSA) стала доминировать на британском рекламном рынке. По оценкам самого Скотта, он собственноручно снял более двух тысяч роликов, руководствуясь принципом полного контроля: он отвечал за дизайн, режиссуру и операторскую работу. Кстати, рекламой Ридли время от времени занимается до сих пор, он создавал видео для Hennessy, Prada и Turkish Airlines. А его компания RSA недавно отпраздновала 50-летие, став настоящим семейным предприятием — теперь режиссерами здесь работают дети Скотта: сыновья Джейк и Люк и дочь Джордан.

Снять свой первый художественный фильм Скотт решился в 40 лет. Картина "Дуэлянты" рассказывает о ссоре двух офицеров французской армии (в исполнении Кита Кэрредина и Харви Кейтеля), которая возникла по нелепой случайности и продлилась многие годы. Небольшой фильм, снятый за скромные $800 тыс., не сыскал коммерческого успеха, зато был тепло принят в фестивальных кругах. "Дуэлянтов" показали в Канне, где Скотту вручили приз за лучший дебют. Этого было достаточно, чтобы обратить на начинающего британского режиссера внимание Голливуда.

В том же 1977 году вышли "Звездные войны" Джорджа Лукаса — космическая эпопея, изменившая киноиндустрию навсегда. Лукас вывел жанр научной фантастики на другой уровень и превратил ее в главный тренд американской поп-культуры. Когда Скотт посмотрел "Звездные войны", он впал в депрессию. Режиссер планировал экранизировать "Тристана и Изольду", но после такого зрелища нафталиновый жанр костюмной драмы навевал скуку. Скотт четко понял, что будущее — за научной фантастикой.

Непонятый "Чужой"

То же самое поняли и в студии 20th Century Fox — продюсерам срочно нужно было снять свои "Звездные войны", и единственным научно-фантастическим сценарием в офисе оказался "Чужой" Дэна О’Бэннона. Скотту предложили срежиссировать фильм, и он сразу согласился.

Скотт быстро набросал дизайны космического корабля и костюмов, что приятно удивило студию и определило жанр фильма — "Чужой" станет научно-фантастическим хоррором, а команда корабля "Ностромо", состоящая из обычных рабочих, будет чем-то вроде "дальнобойщиков в космосе". Есть разные версии того, кто принял решение сделать капитаном корабля женщину, но по одной из них на этом настоял Скотт. Сценарист специально не обозначил пол героев, что развязало режиссеру руки: "Мы пытались найти актрису на главную роль, и, когда я наткнулся на Сигурни Уивер, в общем-то, решение было простым. Она была высокого роста, атлетична, очень остроумна, и я подумал: "Ну вот же она!"

Хоть Уивер была молода и неопытна, студия утвердила ее, а вот за кандидатуру художника-декоратора Скотту пришлось побороться. О’Бэннон познакомил режиссера с работами швейцарца Ханса Руди Гигера. Скотт был настолько впечатлен, что поехал в Швейцарию и заказал Гигеру придумать дизайны для всего фильма, в том числе заняться разработкой образа самого монстра. При этом студии работы художника показались слишком мрачными и неприятными, но именно этого и добивался Скотт — все в фильме должно было внушать откровенный ужас.

Также режиссер прописал подробные предыстории персонажей, чтобы артистам было проще подготовиться к роли. При этом с актерским составом у режиссера сложились отношения далеко не сразу: Уивер жаловалась, что декорации интересуют его гораздо больше, чем люди. Действительно, визуальная составляющая фильмов имеет для Скотта огромное значение: режиссер не раз повторял, что мыслит картинками.

"Чужой" стал инновационным в художественном плане фильмом и наравне со "Звездными войнами" оказал огромное влияние на жанр, однако современники не сразу оценили старания Скотта. Картина получила смешанные отзывы критиков и заработала не самую впечатляющую кассу, но начало франшизе было положено. К тому же Скотт передал эстафету еще одному начинающему визионеру и художнику — Джеймсу Кэмерону.

Следующим проектом британца должна была стать "Дюна", но производство фильма затягивалось, поэтому Скотт покинул проект и уехал в США на съемки "Бегущего по лезвию".

Не такое далекое будущее

На производстве фильма по произведению Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" Скотт столкнулся с изнанкой Голливуда. Режиссеру в то время было уже 44 года, он был успешным бизнесменом, который привык делать так, как ему удобно. Поэтому повсеместный контроль студии его неприятно удивил. "Бегущий по лезвию" был последним большим проектом Скотта как свободного художника. Его заставили найти оператора (режиссер привык все снимать сам), работать с новой командой и постоянно вмешивались в творческий процесс.

При этом режиссеру очень нравилось придумывать мир с нуля — он работал с художниками над каждой деталью: от городских улиц до кухонной утвари, которой могли пользоваться герои из будущего.

"Бегущий по лезвию", с мрачным, окутанным неоном и дождем Лос-Анджелесом из будущего и жаждущими свободы биороботами, предлагал довольно пессимистичный взгляд на человечество и его перспективы. В фильме отразился экзистенциальный кризис режиссера, случившийся после смерти старшего брата Фрэнка.

Сейчас "Бегущий по лезвию" считается классикой научной фантастики и одним из лучших фильмов за всю историю кино, однако в 1982 году он провалился в прокате и собрал крайне негативную критику. Знаменитый критик Полин Кейл разгромила картину еще до ее выхода в прокат. Скотт был так на нее зол, что зарекся читать прессу. После такого негативного опыта режиссер "наелся" научной фантастикой и решил вернуться к рекламе и продюсированию.

Долгожданное признание

В начале 90-х ему предложили сценарий "Тельмы и Луизы" о двух подругах, которые убивают насильника и пускаются в бега. Скотт был готов продюсировать фильм, но никак не мог найти желающего его режиссировать. В итоге он поддался на уговоры Мишель Пфайффер, которая на тот момент должна была сыграть одну из главных ролей, и решил снять фильм сам. Драма "Тельма и Луиза" стала самой коммерчески успешной картиной режиссера, а за Скоттом закрепилось амплуа феминиста. Ему всегда импонировали сильные женщины, его главной ролевой моделью была мать, держащая сыновей в ежовых рукавицах. Правда, после выхода неудачного фильма "Солдат Джейн" Скотта, наоборот, обвинили в токсичном феминизме.

Успех "Тельмы и Луизы" смогла повторить (причем в двойном объеме) историческая драма "Гладиатор", которая возродила интерес к историческому жанру и открыла новую главу в карьере Скотта. Фильм получил рекордные 12 номинаций на "Оскар" и выиграл в пяти, став лучшей картиной на премии Американской киноакадемии в 2001 году. Для Скотта это означало личную победу — он мог больше не сражаться со студиями, его репутация и престиж вызывали у них доверие.

При этом с годами Скотту надоело сохранять свою британскую невозмутимость, и он больше не стесняется в выражениях: в провале исторической драмы "Последняя дуэль" он обвинил "миллениалов, постоянно сидящих в телефонах", назвал политику Disney по найму молодых неопытных режиссеров на большие проекты откровенной глупостью и послал на три буквы критика, который в одном из интервью намекнул на историческую недостоверность "Гладиатора".