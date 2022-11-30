Звезда «Волка с Уолл-стрит» сменит имя

Американский актер и режиссер Джона Хилл подал петицию о смене имени. Об этом сообщает The Independent.

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Полное имя артиста — Джона Хилл Фельдштейн. По информации издания, на прошлой неделе звезда фильма «Волк с Уолл-стрит» оформил юридические документы, чтобы исключить фамилию Фельдштейн из своего имени и официально работать под своим сценическим псевдонимом — Джона Хилл.

Летом этого года Хилл заявил в открытом письме, что откажется от продвижения своих фильмов из-за приступов тревоги. Среди новых проектов режиссера — комедия «Вы, люди» и документальный фильм «Штуц», затрагивающий тему ментального здоровья.