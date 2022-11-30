Захарова призналась, что ассоциировала "Елки" со Светлаковым и Ургантом

Актриса Елена Захарова призналась в беседе с «Пятым каналом», что всегда ассоциировала франшизу «Елки» с артистами Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым.
Захарова пришла на премьеру фильма «Елки 9». Актриса призналась, что любила эти новогодние картины именно с Ургантом и Светлаковым. Она назвала шоуменов «очень хорошими артистами».
«Как будет сейчас — посмотрим, снимались тоже очень хорошие артисты, будут другие «Елки», будет тоже новогоднее настроение, я надеюсь», — заключила Захарова.
Ранее певец Филипп Киркоров пообещал, что сыграет в следующей части «Елок». Он назвал девятую часть «Елок» главным новогодним проектом после комедии «СамоИрония судьбы».