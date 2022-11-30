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1 час назад

Актриса Захарова призналась, что ассоциировала франшизу "Елки" со Светлаковым и Ургантом

Газета.Ru

Актриса Елена Захарова призналась в беседе с «Пятым каналом», что всегда ассоциировала франшизу «Елки» с артистами Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым.

Захарова призналась, что ассоциировала "Елки" со Светлаковым и Ургантом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Захарова пришла на премьеру фильма «Елки 9». Актриса призналась, что любила эти новогодние картины именно с Ургантом и Светлаковым. Она назвала шоуменов «очень хорошими артистами».

«Как будет сейчас — посмотрим, снимались тоже очень хорошие артисты, будут другие «Елки», будет тоже новогоднее настроение, я надеюсь», — заключила Захарова.

Ранее певец Филипп Киркоров пообещал, что сыграет в следующей части «Елок». Он назвал девятую часть «Елок» главным новогодним проектом после комедии «СамоИрония судьбы».

Актеры,Ёлки,Елена Захарова,Иван Ургант,Филипп Киркоров,Сергей Светлаков,
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