В каких фильмах Кирстен Данст отказалась выполнять требования режиссеров

Оказывается, далеко не каждая актриса даже ради главной роли в многообещающем фильме готова что-то подкорректировать в своей внешности. От какого предложения режиссеров отказалась звезда «Человека-паука» Кирстен Данст, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Человек-паук" Кадр из фильма "Человек-паук"

Перед съемками фильма «Человек-паук» один из продюсеров проекта настаивал на том, чтобы актриса исправила прикус, обзаведясь для роли идеальной голливудской улыбкой. Однако Данст послала всех к черту. Кирстен нисколько не комплексовала из-за своих «неидеальных» зубов, поэтому даже и не думала что-то с ними делать. В итоге улыбка осталась естественной, однако ее все же отредактировали на постере фильма.

Это не единичный эпизод, в котором она отказалась что-то в себе менять. Так, перед съемками драмы «Роковое искушение» режиссер София Коппола попросила Кирстен похудеть для роли, но та ответила решительным отказом. Она не собиралась ломать себя даже по дружбе (актриса с Софией давние и достаточно близкие подруги), отметив, что ненавидит тренировки, а еще любит сытно поесть.

Кадр из фильма "Роковое искушение"

В 2019 году звезда не приняла предложение сняться в сиквеле молодежной комедии «Добейся успеха» за 10 миллионов долларов. По информации инсайдера, Данст не согласилась, потому что не хотела истязать себя диетой и усиленными нагрузками в спортзале, чтобы избавиться от набранных за время беременности килограммов.