Вин Дизель почтил память Пола Уокера в годовщину его смерти

Американский актер Вин Дизель почтил память коллеги по франшизе «Форсаж» Пола Уокера в годовщину его смерти. Своими соболезнованиями он поделился в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Дизель отметил, что прошло 9 лет с кончины Уокера. Он признался, что любит и скучает по коллеге.

30 ноября 2013 года Уокер погиб в автомобильной аварии в Калифорнии. Водитель не справился с управлением и врезался в столб, актер находился на пассажирском сиденье. Машина загорелась, а пострадавшие умерли на месте от травм и ожогов.