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43 минуты назад

Вин Дизель почтил память Пола Уокера в годовщину его смерти

Газета.Ru

Американский актер Вин Дизель почтил память коллеги по франшизе «Форсаж» Пола Уокера в годовщину его смерти. Своими соболезнованиями он поделился в социальных сетях.

Вин Дизель почтил память Пола Уокера в годовщину его смерти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дизель отметил, что прошло 9 лет с кончины Уокера. Он признался, что любит и скучает по коллеге.

30 ноября 2013 года Уокер погиб в автомобильной аварии в Калифорнии. Водитель не справился с управлением и врезался в столб, актер находился на пассажирском сиденье. Машина загорелась, а пострадавшие умерли на месте от травм и ожогов.

Уокер известен благодаря роли Брайана О'Коннора в серии фильмов «Форсаж». Он также снялся в таких проектах, как «Белый плен», «Беги без оглядки», «13-й район: Кирпичные особняки», «Добро пожаловать в рай!», «Это все она».

Ранее сообщалось, что Вин Дизель заработал $10 млн за съемки в продолжении «Аватара».

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