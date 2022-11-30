Вин Дизель почтил память Пола Уокера в годовщину его смерти

Американский актер Вин Дизель почтил память коллеги по франшизе «Форсаж» Пола Уокера в годовщину его смерти. Своими соболезнованиями он поделился в социальных сетях.
Дизель отметил, что прошло 9 лет с кончины Уокера. Он признался, что любит и скучает по коллеге.
30 ноября 2013 года Уокер погиб в автомобильной аварии в Калифорнии. Водитель не справился с управлением и врезался в столб, актер находился на пассажирском сиденье. Машина загорелась, а пострадавшие умерли на месте от травм и ожогов.
Уокер известен благодаря роли Брайана О'Коннора в серии фильмов «Форсаж». Он также снялся в таких проектах, как «Белый плен», «Беги без оглядки», «13-й район: Кирпичные особняки», «Добро пожаловать в рай!», «Это все она».
Ранее сообщалось, что Вин Дизель заработал $10 млн за съемки в продолжении «Аватара».