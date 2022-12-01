Скончался актер Тимофей Спивак — отец Марьяны Спивак

Советский, российский актер, режиссер, сценарист и артист дубляжа Тимофей Спивак скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает rg.ru со ссылкой на социальные сети его дочери - актрисы Марьяны Спивак. Смерть наступила 30 ноября в Москве.

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Тимофей Спивак с 1976 года служил в Московском драматическом театре имени Станиславского, с 1982-го был актером киностудии имени Горького, занимался дубляжом иностранных фильмов. Был худруком Театра-студии "Актеры кино и театра".

Спивак снялся в фильмах "Моя любовь на третьем курсе", "Пыль под солнцем", Карел в "Звездном инспекторе", "Американская трагедия", "Государственная граница", "Прощание славянки", "Алый камень".

Первой женой Спивака стала актриса Татьяна Клюева ("Варвара-краса"), в браке родился сын - Ян Гагин, ныне советник председателя правительства ДНР. Марьяна - дочь актера от второго брака с актрисой Екатериной Васильевой. Вместе с Марьяной актер снимался в сериалах "Эпидемия" и "Шифр".