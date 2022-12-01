Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

Скончался актер Тимофей Спивак — отец Марьяны Спивак

Газета.Ru

Советский, российский актер, режиссер, сценарист и артист дубляжа Тимофей Спивак скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает rg.ru со ссылкой на социальные сети его дочери - актрисы Марьяны Спивак. Смерть наступила 30 ноября в Москве.

Скончался актер Тимофей Спивак — отец Марьяны Спивак
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Тимофей Спивак с 1976 года служил в Московском драматическом театре имени Станиславского, с 1982-го был актером киностудии имени Горького, занимался дубляжом иностранных фильмов. Был худруком Театра-студии "Актеры кино и театра".

Спивак снялся в фильмах "Моя любовь на третьем курсе", "Пыль под солнцем", Карел в "Звездном инспекторе", "Американская трагедия", "Государственная граница", "Прощание славянки", "Алый камень".

Первой женой Спивака стала актриса Татьяна Клюева ("Варвара-краса"), в браке родился сын - Ян Гагин, ныне советник председателя правительства ДНР. Марьяна - дочь актера от второго брака с актрисой Екатериной Васильевой. Вместе с Марьяной актер снимался в сериалах "Эпидемия" и "Шифр".

Ранее сообщалось, что в Москве умер внук Корнея Чуковского.

Актеры,Эпидемия,Ян Гагин,Тимофей Спивак,Марьяна Спивак,Татьяна Клюева,Екатерина Васильева,Корней Чуковский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители