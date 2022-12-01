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1 час назад

Скончалась актриса из "Комиссара Рекса" Кристиана Хербигер

Газета.Ru

Австрийская актриса Кристиана Хербигер умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщает newsingermany.com. Хербигер скончалась 30 ноября в столицы Австрии Вене. Причина смерти неизвестна.

Скончалась актриса из "Комиссара Рекса" Кристиана Хербигер
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Хербигер родилась 13 октября 1938 года в Вене. Свою актерскую карьеру она начала в 1955 году. Артистка дебютировала в картине Der Major und die Stiere. В фильмографии Хербигер более 90 работ. Она снималась в таких проектах, как "Маленькая леди", "Комиссар Рекс", "Инспектор Кресс", "Клятвопреступник".

Ранее умер актер, режиссер, сценарист и артист дубляжа Тимофей Спивак. Ему было 75 лет. Артист служил в Московском драматическом театре и работал на киностудии имени Горького.

Актеры,Тимофей Спивак,
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