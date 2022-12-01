Звезда "Один дома" получил серьезные ожоги во время съемок

Актер Джо Пеши, известный по роли грабителя в фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке", рассказал, как во время съемок получил ожог головы. Подробностями он поделился в беседе с журналом People.
Известно, что ожоги Пеши получил во время съемок сцены, когда его герой попадает в ловушку Кевина Маккалистера, которая подожгла его головной убор.
"Помимо ожидаемых шишек, синяков и общей боли, появление которых вы могли бы допустить при съемках комедии с "физическим" типом юмора, я получил серьезные ожоги головы", — поделился актер.
Кроме этого, Пеши заявил, что вряд ли вернется к роли грабителя Гарри Лайма в будущем:
"Никогда не говори никогда, но я все же думаю, что было бы трудно повторить не только успех, но и общую невинность первых фильмов. Сейчас другое время: отношение и приоритеты изменились за 30 лет".