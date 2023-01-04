Как менялся Том Хэнкс во время съемок фильма "Изгой": видео

В фильме "Изгой" главный герой Чак Ноланд, которого играет Том Хэнкс, застревает на необитаемом острове после крушения самолета. По сценарию герой находится на острове четыре года, из-за чего на протяжении фильма его внешность и характер кардинально меняются.

Блогер Cinema_t1k рассказал, что для съемок сцен, которые предшествовали авиакатастрофе, Тому пришлось набрать лишние 23 килограмма, а после этого скинуть еще больше и отрастить бороду. В части, когда герой Тома Хэнкса оказывается на острове, его внешность сильно меняется из-за палящего солнца, соленой воды и голода. Поэтому перед началом съемок сцен на острове команде пришлось взять годовой перерыв, чтобы актер скинул вес и отрастил бороду.

Подробнее о том, как менялся Том Хэнкс во время съемок "Изгоя", смотрите в видео.