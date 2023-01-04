Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+19° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
3 часа назад

Как менялся Том Хэнкс во время съемок фильма "Изгой": видео

Стелла Шмель

В фильме "Изгой" главный герой Чак Ноланд, которого играет Том Хэнкс, застревает на необитаемом острове после крушения самолета. По сценарию герой находится на острове четыре года, из-за чего на протяжении фильма его внешность и характер кардинально меняются.

Блогер Cinema_t1k рассказал, что для съемок сцен, которые предшествовали авиакатастрофе, Тому пришлось набрать лишние 23 килограмма, а после этого скинуть еще больше и отрастить бороду. В части, когда герой Тома Хэнкса оказывается на острове, его внешность сильно меняется из-за палящего солнца, соленой воды и голода. Поэтому перед началом съемок сцен на острове команде пришлось взять годовой перерыв, чтобы актер скинул вес и отрастил бороду.

Как Хит Леджер готовился к роли Джокера

Подробнее о том, как менялся Том Хэнкс во время съемок "Изгоя", смотрите в видео.

Ранее мы писали о 3 лучших комедии в жанре мокьюментари.

Актеры,Видео,Изгой,Том Хэнкс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители