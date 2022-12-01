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1 час назад

Умерла Миледи из французских «Трех пушкетеров» актриса Милен Демонжо

Inc-Newsиещё 1

Умерла Миледи из французских «Трех пушкетеров» актриса Милен Демонжо. Артистка снималась фактически до конца жизни.

Умерла Миледи из «Трех мушкетеров» актриса Милен Демонжо
Фото: Inc-NewsInc-News

Знаменитая французская актриса Милен Демонжо ушла из жизни в своем доме в немецком городе Майене, где она проживала все последние годы.

Артистке было уже восемьдесят семь, но она продолжала сниматься и в своем очень почтенном возрасте.

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Последний фильм с ее участием под названием «Пансионат» вышел в начале этого года. Всего же ее фильмография насчитывает десятки картин самых разнообразных жанров, включая знаменитый «Фантомас».

Но всемирную популярность Демонжо принесла роль Миледи во французской экранизации бессмертного романа Александра Дюма «Три мушкетера».

В 2007 году актрисе было присвоено звание командора Ордена искусств и литературы за заслуги перед национальных кинематографом Франции.

Актеры,Три мушкетера,
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