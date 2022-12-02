Линдси Лохан не попала в каст мюзикла «Дрянные девчонки»

Ее напарницы по фильму Аманды Сайфред тоже нет в списке.

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Американские таблоиды сообщают о том, что на Бродвее работают над идеей создания продолжения мюзикла «Дрянные девчонки» по мотивам знаменитой комедии с Линдси Лохан и музыкального спектакля 2018 года.

Оригинальный фильм в свое время сделал Лохан звездой и фактически подарил путевку в большое кино. Однако в сиквеле 2011 года ни ее, ни ее напарницы Аманды Сайфред уже не оказалось.

Тем не менее, актрисы до сих пор с ностальгией вспоминают тот проект и не скрывают, что с радостью поучаствовали бы в любом продолжении.

«Я бы убила за неделю на съемочной площадке «Дрянных девчонок», - призналась Сайфред.

«Я слышала, что готовится новый мюзикл, и даже затаила дыхание. Но мне никто не звонил и не предлагал», - рассказала Лохан.