На роль императора в приквеле «Дюны» нашли звездного исполнителя. Проект продолжает обрастать шикарным актерским составом.
Дата выхода сериала-приквела «Дюна: Сестричество» пока не известна, но его уже с нетерпением ждут зрители.
Во-первых, чтобы увидеть продолжение истории первой «Дюны» Дени Вильнева, в котором сестры Харконнен управляют созданным ими орденом Бене Гессерит, куда входят женщины с экстраординарными способностями.
Во-вторых, потому, что в «Сестричество» набирается по-настоящему звездный состав. Уже официально заявлены Эмили Уотсон, Индира Варма, Ширли Хендерсон, Джейд Аноука и Крис Мэйсон.
Теперь же к ним присоединился блиставший в «Шерлоке Холмсе» Марк Стронг, которому доверили исполнение одной из культовых ролей - императора Хавикко Коррино, на которую продюсеры долгое время не могли подобрать актера. Теперь эта проблема решена. Съемки уже не за горами.