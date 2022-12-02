На роль императора в приквеле «Дюны» нашли звездного исполнителя

Дата выхода сериала-приквела «Д юна: Сестричество» пока не известна, но его уже с нетерпением ждут зрители.

Во-первых, чтобы увидеть продолжение истории первой «Дюны» Дени Вильнева , в котором сестры Харконнен управляют созданным ими орденом Бене Гессерит, куда входят женщины с экстраординарными способностями.

Теперь же к ним присоединился блиставший в «Шерлоке Холмсе» Марк Стронг, которому доверили исполнение одной из культовых ролей - императора Хавикко Коррино, на которую продюсеры долгое время не могли подобрать актера. Теперь эта проблема решена. Съемки уже не за горами.