Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-1° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
2 часа назад

На роль императора в приквеле «Дюны» нашли звездного исполнителя

Inc-News

На роль императора в приквеле «Дюны» нашли звездного исполнителя. Проект продолжает обрастать шикарным актерским составом.

На роль императора в приквеле «Дюны» нашли звездного исполнителя
Фото: Inc-NewsInc-News

Дата выхода сериала-приквела «Дюна: Сестричество» пока не известна, но его уже с нетерпением ждут зрители.

Во-первых, чтобы увидеть продолжение истории первой «Дюны» Дени Вильнева, в котором сестры Харконнен управляют созданным ими орденом Бене Гессерит, куда входят женщины с экстраординарными способностями.

Во-вторых, потому, что в «Сестричество» набирается по-настоящему звездный состав. Уже официально заявлены Эмили Уотсон, Индира Варма, Ширли Хендерсон, Джейд Аноука и Крис Мэйсон.

Теперь же к ним присоединился блиставший в «Шерлоке Холмсе» Марк Стронг, которому доверили исполнение одной из культовых ролей - императора Хавикко Коррино, на которую продюсеры долгое время не могли подобрать актера. Теперь эта проблема решена. Съемки уже не за горами.

Актеры,Дюна,Шерлок Холмс,Крис Мэйсон,Индира Варма,Эмили Уотсон,Марк Стронг,Ширли Хендерсон,Дени Вильнев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители