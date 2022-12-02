Умер актер сериала «Оранжевый — хит сезона» Брэд Уильям Хенке

«Брэд был невероятно добрым человеком с радостной энергией. Очень талантливый актер, ему нравилось быть частью этого сообщества, а мы любили его в ответ. Мысленно мы с его женой, с его семьей», — сказала менеджер актера Мэтт Дельпиано.