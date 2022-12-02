Скончался актер фильма "Абесалом и Этери" Нугзар Шария

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста Грузии Нугзара Шарии. Господин Нугзар полюбился грузинскому зрителю не одной незабываемой ролью. Он останется особенной фигурой в истории грузинского киноискусства", - выразил соболезнования премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили .

Нугзар Шария родился в 1941 году, он принял участие в таких знаковых фильмах 1960-х годов, как "На берегах ингури", "Закон гор" и "Абесалом и Этери". В 1970-е годы он эмигрировал из СССР и жил в Германии и США. При этом неизвестно, где актер провел последние годы своей жизни.