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15 минут назад

Бен Аффлек раскритиковал Netflix, назвав стриминг "конвейером"

Газета.Ru

Бен Аффлек раскритиковал онлайн-кинотеатр Netflix, назвав его «сборочным конвейером», сообщает Deadline.

Бен Аффлек раскритиковал Netflix, назвав его "конвейером"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Голливудский актер и режиссер негативно отозвался о стратегии Netflix. По его мнению, часто качество оригинальных проектов стриминга уступает их количеству.

«Я не вижу разницы между коммерцией и качеством. Уверен, что у Netflix была отличная стратегия, но я бы спросил их руководство: «Как вы собираетесь снять 50 отличных фильмов? Как это возможно?». Чтобы добиться нужного качества, требуется внимание, самоотверженность и сопротивления конвейерному процессу», — заявил Аффлек.

Недавно Аффлек вместе со своим другом Мэттом Дэймоном основал собственную кинокомпанию Artists Equity. Артист подчеркнул, что их цель — создавать умное кино, которое зрители будут помнить и спустя 20 лет.

Сообщается, что в 2023 году компания намерена выпустить три фильма, а уже через год планирует увеличить количество проектов до пяти.

Актеры,Бен Аффлек,Мэтт Дэймон,Netflix,
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