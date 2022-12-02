Бен Аффлек раскритиковал Netflix, назвав его "конвейером"

«Я не вижу разницы между коммерцией и качеством. Уверен, что у Netflix была отличная стратегия, но я бы спросил их руководство: «Как вы собираетесь снять 50 отличных фильмов? Как это возможно?». Чтобы добиться нужного качества, требуется внимание, самоотверженность и сопротивления конвейерному процессу», — заявил Аффлек.