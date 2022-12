Звезда «Хора» рассказала о жизни с расстройством пищевого поведения

Американская актриса и танцовщица Хизер Моррис призналась, что у нее началось расстройство пищевого поведения (РПП) во время съемок в сериале «Хор», и коллега по съемкам, покойная актриса Ная Ривера, пыталась ей помочь. Об этом 35-летняя звезда проекта рассказала в подкасте And That's What You REALLY Missed, который цитирует издание People.