Отец Зои Кравиц показал, как актриса выглядела в детстве

Американская актриса, певица и модель Зои Кравиц опубликовала архивное фото из семейного альбома. Снимком она поделилась в социальных сетях.
Музыкант Ленни Кравиц трогательно поздравил дочь с 34-летием и опубликовал ее фотографию, сделанную во младенчестве. На фото он держит юную актрису на руках. Она позирует в белоснежном платье с кружевом.
"С днем рождения! Не было такого момента, когда бы я не восхищался тобой. Я так благодарен, что Бог выбрал нас. Я люблю тебя", — добавил Ленни Кравиц.
В конце октября Зои Кравиц появилась на вечеринке Tiffany & Co. По мнению пользователей социальных сетей, Зои Кравиц сильно изменилась за последнее время. У нее появились более острые скулы, подбородок, а губы — более пухлые.
Зои Кравиц — дочь актрисы Лизы Боне и музыканта Ленни Кравица. Она известна по фильмам "Люди Икс: Первый класс", "Фантастические твари и где они обитают" и "Дивергент".