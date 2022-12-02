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1 час назад

Отец Зои Кравиц показал, как актриса выглядела в детстве

Газета.Ru

Американская актриса, певица и модель Зои Кравиц опубликовала архивное фото из семейного альбома. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Отец Зои Кравиц показал, как актриса выглядела в детстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Музыкант Ленни Кравиц трогательно поздравил дочь с 34-летием и опубликовал ее фотографию, сделанную во младенчестве. На фото он держит юную актрису на руках. Она позирует в белоснежном платье с кружевом.

"С днем рождения! Не было такого момента, когда бы я не восхищался тобой. Я так благодарен, что Бог выбрал нас. Я люблю тебя", — добавил Ленни Кравиц.

Газета.Ru

В конце октября Зои Кравиц появилась на вечеринке Tiffany & Co. По мнению пользователей социальных сетей, Зои Кравиц сильно изменилась за последнее время. У нее появились более острые скулы, подбородок, а губы — более пухлые.

Зои Кравиц — дочь актрисы Лизы Боне и музыканта Ленни Кравица. Она известна по фильмам "Люди Икс: Первый класс", "Фантастические твари и где они обитают" и "Дивергент".

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