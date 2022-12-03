Марго Робби может сыграть в «Пиратах Карибского моря»

Не так давно голливудская актриса Марго Робби с сожалением призналась, что лишилась перспектив сыграть главную роль в продолжении франшизы «Пираты Карибского моря» из-за того, что продюсеры отказались от идеи «женского» сценария.

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Однако главный продюсер всей «пиратской» франшизы Джерри Брукхаймер заявил, что сейчас компания Disney анализирует сразу несколько вариантов продолжения этих фильмов. И идея с женщиной в главной роли остается среди них. Особенно актуальна она стала после того, как участие Джонни Деппа в «Пиратах» оказалось невозможным.

Еще ранее при обсуждении «женского» сценария продюсеры рассматривали на главную роль актрису Марго Робби. Так что, сейчас у нее появился новый шанс. Хотя, вполне возможно, предпочтение отдадут другой артистке.