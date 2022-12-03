Марго Робби может сыграть в «Пиратах Карибского моря»

Не так давно голливудская актриса Марго Робби с сожалением призналась, что лишилась перспектив сыграть главную роль в продолжении франшизы «Пираты Карибского моря» из-за того, что продюсеры отказались от идеи «женского» сценария.
Однако главный продюсер всей «пиратской» франшизы Джерри Брукхаймер заявил, что сейчас компания Disney анализирует сразу несколько вариантов продолжения этих фильмов. И идея с женщиной в главной роли остается среди них. Особенно актуальна она стала после того, как участие Джонни Деппа в «Пиратах» оказалось невозможным.
Еще ранее при обсуждении «женского» сценария продюсеры рассматривали на главную роль актрису Марго Робби. Так что, сейчас у нее появился новый шанс. Хотя, вполне возможно, предпочтение отдадут другой артистке.
«Женский» спин-офф по-прежнему находится на уровне идеи и, возможно, в бущуем она будет реализована. Но в каком виде и кто будет главной героиней, пока сказать сложно», - резюмировал продюсер.