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2 часа назад

Актер Виктор Сухоруков считает, что в кино нужно показывать малоизвестную классику

Слово и Дело

Актер театра и кино Виктор Сухоруков выступил с неожиданным заявлением. Он призвал кинопрокатчиков показывать на больших экранах малоизвестную классику.

Сухоруков объяснил, что нужно показывать в кино россиянам
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Звезда сериала «Брат» считает, что россияне испытывают огромный интерес к отечественным проектам. Таким мнением он поделился, беседуя с корреспондентами Пятого канала.

«Огромное количество фильмов из далека-далека, с 1967 года, к примеру, но их люди пересматривают в интернете, на видео. Я бы вообще пропагандировал не популярные фильмы, оцифрованные, а именно малоизвестные, потаенные, затерянные в архивах и случайно сохранившиеся от огня и воды», — высказался артист.

Он привел в пример картину «Кружево». Проект рассказывает о жизни советской молодежи.

Актеры,Брат,Виктор Сухоруков,
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