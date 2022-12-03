Сухоруков объяснил, что нужно показывать в кино россиянам

Актер театра и кино Виктор Сухоруков выступил с неожиданным заявлением. Он призвал кинопрокатчиков показывать на больших экранах малоизвестную классику.
Звезда сериала «Брат» считает, что россияне испытывают огромный интерес к отечественным проектам. Таким мнением он поделился, беседуя с корреспондентами Пятого канала.
«Огромное количество фильмов из далека-далека, с 1967 года, к примеру, но их люди пересматривают в интернете, на видео. Я бы вообще пропагандировал не популярные фильмы, оцифрованные, а именно малоизвестные, потаенные, затерянные в архивах и случайно сохранившиеся от огня и воды», — высказался артист.
Он привел в пример картину «Кружево». Проект рассказывает о жизни советской молодежи.