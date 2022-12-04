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2 часа назад

Актер "Дня зарплаты" и "Громовержца и Лайтфута" Клифф Эммих скончался в возрасте 85 лет

Газета.Ru

Клифф Эммих, характерный актер, который принял участие в фильмах "День зарплаты", "Хэллоуин 2", "Маленький домик в прериях", "Громовержец и Лайтфут" скончался в возрасте 85 лет. Эммих скончался в своем доме в Вэлли-Виллидж в Лос-Анджелесе после долгой борьбы с раком легких, сообщил The Hollywood Reporter его представитель Стив Стивенс .

Скончался актер "Дня зарплаты" и "Громовержца и Лайтфута"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В фильме Майкла Чимино " Удар молнии и легконогий " (1974) Эммих сыграл охранника с порно-фетишем . Он сыграл еще одного охранника, который стал жертвой молота Майкла Майерса в "Хэллоуине 2" (1981). Эммих появился в пятом сезоне сериала NBC "Маленький домик в прериях" в роли толстого, застенчивого и смущенного парня средних лет, чья дочь стыдится его. Он назвал эту роль своей любимой.

Клиффорд Джозеф Эммих родился в Цинциннати 13 декабря 1936 года и вырос в Лос-Анджелесе. Его отец, которого также звали Клиффорд, продавал экзотические иномарки знаменитостям Голливуда, в том числе Гэри Куперу, Кларку Гейблу и Оззи Нельсону. После окончания средней школы Джона Мьюира в Пасадене и службы в ВВС США Эммих изучал актерское мастерство в Театре Пасадены, гастролировал с American Repertory Players и выступал летом в Театре Pink Garter в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. Он дебютировал в кино, сыграв в фильме Нормана Джуисона "Весело, весело" (1969) с Бо Бриджесом в главной роли.

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