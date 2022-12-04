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31 минуту назад

Актриса Валентина Талызина отказалась от госпитализации после гипертонического криза

Слово и Дело

Народной артистке РСФСР Валентине Талызиной пришлось вызывать скорую помощь. У актрисы случился гипертонический криз — неотложное состояние повышенного артериального давления. По данным Пятого канала, прибывшие в два часа ночи медики оказали ей первую помощь. Они рекомендовали звезде срочно госпитализироваться, однако она напрочь отказалась отправиться в больницу.

Талызина отказалась от госпитализации после гипертонического криза
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Проблемы со здоровьем актрисы начались после поездки в Китай около трех лет назад. В феврале текущего года 87-летняя Талызина сообщила поклонникам, что больна полинейропатией, при которой немеют конечности.

Актеры,Валентина Талызина,
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