Талызина отказалась от госпитализации после гипертонического криза

Народной артистке РСФСР Валентине Талызиной пришлось вызывать скорую помощь. У актрисы случился гипертонический криз — неотложное состояние повышенного артериального давления. По данным Пятого канала, прибывшие в два часа ночи медики оказали ей первую помощь. Они рекомендовали звезде срочно госпитализироваться, однако она напрочь отказалась отправиться в больницу.

Проблемы со здоровьем актрисы начались после поездки в Китай около трех лет назад. В феврале текущего года 87-летняя Талызина сообщила поклонникам, что больна полинейропатией, при которой немеют конечности.