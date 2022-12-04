Софи Лорен назвала главный секрет долголетия

88-летняя Актриса Софи Лорен поделилась секретами долгой жизни. Она рассказала, что придерживается средиземноморской диеты из свежих овощей и макарон. Однако дело не только в питании.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Я лучше буду есть макароны и пить вино, чем иметь нулевой размер», – заявила звезда.

Средиземноморская диета включает растительные продукты: фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семена и бобовые. В ней предусмотрено потребление молочных продуктов, рыбы и курицы, которые содержат умеренное количество нежирных белков.

Средиземноморская диета позволяет не только снизить вес, но и поправить здоровье. Она снижает риск заболевания диабетом и некоторыми видами рака, а также понижает артериальное давление. Софи Лорен признается, что иногда не верит своему возрасту, ведь она чувствует себя на 20 лет.