Софи Лорен назвала главный секрет долголетия

88-летняя Актриса Софи Лорен поделилась секретами долгой жизни. Она рассказала, что придерживается средиземноморской диеты из свежих овощей и макарон. Однако дело не только в питании.
«Я лучше буду есть макароны и пить вино, чем иметь нулевой размер», – заявила звезда.
Средиземноморская диета включает растительные продукты: фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семена и бобовые. В ней предусмотрено потребление молочных продуктов, рыбы и курицы, которые содержат умеренное количество нежирных белков.
Средиземноморская диета позволяет не только снизить вес, но и поправить здоровье. Она снижает риск заболевания диабетом и некоторыми видами рака, а также понижает артериальное давление. Софи Лорен признается, что иногда не верит своему возрасту, ведь она чувствует себя на 20 лет.
Актриса призналась, что позитивно смотрит на жизнь, ей нравится «наслаждаться мелочами» и избегать негатива, а оптимистичные женщины, если верить исследованиям, живут на 15 % дольше, чем пессимистки.