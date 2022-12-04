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2 часа назад

Вупи Голдберг предложила Джимми Феллону сняться в третьей части "Действуй, сестра"

Газета.Ru

Актриса Вупи Голберг сообщила, что сценарий третьей части фильма "Действуй, сестра", где она исполняет главную роль, уже готов. Об этом она рассказала в новом выпуске "Ночного шоу с Джимми Фэллоном", заодно предложив ведущему Джимми Фэллону сняться в камео. По словам Голдберг, ей очень нравится сценарий, однако "есть еще много взрослых", через чьи руки он должен пройти.

Голдберг предложила Феллону сняться в третьей части "Действуй, сестра"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Так что если никто из них не встанет на пути, [фильм] может оказаться вполне неплохим", — добавила Голдберг.

На предложение актрисы сняться в камео Фэллон ответил, что ради нее готов на все. Первый фильм "Действуй, сестра" вышел в 1992 году.

По сюжету певицу Долорес, которая стала свидетельницей преступления опасного гангстера, прячут в женском монастыре, где она начинает приобщать монахинь к своей любимой музыке. В 1993 году у картины появилось продолжение "Действуй, сестра 2".

О разработке третьей части было впервые объявлено в 2020 году. Режиссером будущей ленты назначен Тим Федерле, известный по работе над мультфильмом "Фердинанд" и сериалом "Классный мюзикл: Мюзикл".

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