Умер актер «Твин Пикса» Аль Штробель

На 84-м году жизни скончался американский актер, исполнивший роль Филиппа Майкла Джерарда в сериале «Твин Пикс», Аль Штробель. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на продюсера шоу «Твин Пикс» Сабрину Сазерленд.

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Артист умер 1 декабря. «Мне грустно сообщать, что Аль Штробель скончался прошлой ночью. Я очень любила его», — написала Сазерленд в соцсети. Причины и обстоятельства смерти актера не раскрываются.