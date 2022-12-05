Умер актер «Твин Пикса» Аль Штробель

На 84-м году жизни скончался американский актер, исполнивший роль Филиппа Майкла Джерарда в сериале «Твин Пикс», Аль Штробель. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на продюсера шоу «Твин Пикс» Сабрину Сазерленд.
Артист умер 1 декабря. «Мне грустно сообщать, что Аль Штробель скончался прошлой ночью. Я очень любила его», — написала Сазерленд в соцсети. Причины и обстоятельства смерти актера не раскрываются.
Штробель принял участие в съемках двух сезонов шоу, впервые вышедшего на экраны в 1990 году. Он также снялся в полнометражной картине «Твин Пикс: Сквозь огонь» в 1992-м и продолжении сериала в 2017-м.