Режиссер "Титаника" рассказал о травмах Кейт Уинслет после съемок

По словам Кэмерона, на еще совсем молодую Уинслет (ей было 22 года на момент съемок) легла очень большая ответственность, что, по его мнению, не могло не сказаться на ее психологическом состоянии. Режиссер убежден, что Кейт тогда получила некоторые психологические травмы в связи с большой нагрузкой и масштабами производства.