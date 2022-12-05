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2 часа назад

Режиссер "Титаника" рассказал о травмах Кейт Уинслет после съемок

Мира Маркина

Известный всему миру благодаря своим выдающимся работам режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, как на актрису Кейт Уинслет повлияли съемки в таком масштабном проекте, как "Титаник". Его слова передает "The Independent".

Режиссер "Титаника" рассказал о травмах Кейт Уинслет после съемок
Фото: Кадр из фильма "Титаник"Кадр из фильма "Титаник"

По словам Кэмерона, на еще совсем молодую Уинслет (ей было 22 года на момент съемок) легла очень большая ответственность, что, по его мнению, не могло не сказаться на ее психологическом состоянии. Режиссер убежден, что Кейт тогда получила некоторые психологические травмы в связи с большой нагрузкой и масштабами производства.

Сама актриса как-то уже признавалась, что на площадке Кэмерон наводил на нее страх. Однако это не помешало им выстроить хорошее общение и продолжить совместную работу и в других проектах.

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