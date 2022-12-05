Звезда "The Телки" получила приз на Сингапурском международном кинофестивале

Актриса Зухара Сансызбай удостоилась награды на 33-м Сингапурском международном кинофестивале. Об этом сообщает ТАСС. Сансызбай получила приз за лучшую актерскую работу.
Она удостоилась награды за роль в режиссерском дебюте Михаила Бородина "Продукты 24". По словам пресс-службы, члены жюри заявили, что артистка "вложила огромную силу и сдержанность в своего невероятно сложного персонажа". Сценарий "Продукты 24" основан на реальной истории "гольяновских рабов".
По сюжету главная героиня Мухаббат находится в рабстве - у нее нет денег и документов, чтобы убежать. Девушка работает в продуктовом магазине на окраине Москвы. Отмечается, что Сансызбай впервые снялась в главной роли. Ранее актриса сыграла в сериалах "След" и "The Телки".