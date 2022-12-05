Звезда "The Телки" получила приз на Сингапурском международном кинофестивале

Актриса Зухара Сансызбай удостоилась награды на 33-м Сингапурском международном кинофестивале. Об этом сообщает ТАСС. Сансызбай получила приз за лучшую актерскую работу.

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Она удостоилась награды за роль в режиссерском дебюте Михаила Бородина "Продукты 24". По словам пресс-службы, члены жюри заявили, что артистка "вложила огромную силу и сдержанность в своего невероятно сложного персонажа". Сценарий "Продукты 24" основан на реальной истории "гольяновских рабов".