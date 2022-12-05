Звезда «Тайн следствия» рассказала о праздновании Нового года

Российская актриса, звезда сериала «Тайны следствия» Ольга Павловец рассказала, что в ее семье есть традиция празднования Нового года. Она поделилась подробностями в интервью для «Teleprogramma.pro».
Во время разговора Павловец уточнила, что собирается отмечать праздник вместе с семьей в квартире или на даче. У актрисы также есть традиция украшать жилье.
«Сейчас у меня уже все комнаты и даже балкон украшены новогодними гирляндами, игрушками, огоньками. В середине декабря обязательно поставим елку. Всегда встречаем Новый год в кругу семьи, с самыми родными и близкими людьми!» — уточнила артистка.