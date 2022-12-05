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53 минуты назад

Звезда сериала «Тайны следствия» рассказала о праздновании Нового года

Lenta.ru

Российская актриса, звезда сериала «Тайны следствия» Ольга Павловец рассказала, что в ее семье есть традиция празднования Нового года. Она поделилась подробностями в интервью для «Teleprogramma.pro».

Звезда «Тайн следствия» рассказала о праздновании Нового года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время разговора Павловец уточнила, что собирается отмечать праздник вместе с семьей в квартире или на даче. У актрисы также есть традиция украшать жилье.

«Сейчас у меня уже все комнаты и даже балкон украшены новогодними гирляндами, игрушками, огоньками. В середине декабря обязательно поставим елку. Всегда встречаем Новый год в кругу семьи, с самыми родными и близкими людьми!» — уточнила артистка.

Актеры,Ольга Павловец,
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