Звезда «Тайн следствия» рассказала о праздновании Нового года

«Сейчас у меня уже все комнаты и даже балкон украшены новогодними гирляндами, игрушками, огоньками. В середине декабря обязательно поставим елку. Всегда встречаем Новый год в кругу семьи, с самыми родными и близкими людьми!» — уточнила артистка.