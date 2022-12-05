Ортега набрала более 10 млн подписчиков после выхода «Уэнсдей»

Невероятный успех сериала «Уэнсдей» не мог не повлиять на известность её главной звезды — Дженны Ортеги. После премьеры шоу на Netflix молодая актриса резко прибавила в популярности и набрала более 10 млн подписчиков в «Инстаграме»* всего за 10 дней. Если 23 ноября количество фолловеров составляло около 9,3 млн человек, то к 4 декабря цифра выросла до 20 млн!