Что стало со звездой сериала "Долгая дорога в дюнах"

Всенародную любовь и славу Лилите Озолине принесла роль в сериале "Долгая дорога в дюнах", в котором актриса сыграла "ту самую Марту". Подробнее о том, как актриса прославилась на весь СССР, и что стало с ее карьерой после – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Долгая дорога в дюнах" Кадр из фильма "Долгая дорога в дюнах"

Кинодебютом юной Лилит стала роль в фильме 1967 года "Когда дождь и ветер стучат в окно". Однако прославилась артистка лишь в 1980-м после выхода на экраны военной драмы "Долгая дорога в дюнах". Озолиня исполнила роль Марты, супруги главного героя Артура. Семисерийная картина повествует о взаимоотношениях пары до, во время и после войны.

Кинолента имела ошеломительный успех, а Лилита за роль Марты удостоилась Госпремии СССР. После "Долгой дороги в дюнах" Озолиня продолжила сниматься в кино, но громких главных ролей ей больше не доставалось. Однако артистка засветилась в таких картинах, как "Дороги Анны Фирлинг", "Он, она и дети", а также "Красная капелла".

Как-то раз Лилита призналась, что, если бы можно было повернуть жизнь вспять, она бы вряд ли стала актрисой:

"Ни о чем не жалею. Но, если сегодня можно было бы начать все заново, ни за что не пошла бы в актрисы. Я считаю, что актриса должна вовремя уйти, уйти именно тогда, когда все говорят, что уходить не надо".

О личной жизни Озолиня не привыкла распространяться. Известно, что в одном из браков актриса родила дочку Лилиану. В интервью артистка признавалась, что по ее мнению, "главное для женщины – оставить после себя человека и воспитать его так, чтобы не было стыдно".