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2 часа назад

Марго Робби рассказала о поцелуе с Брэдом Питтом

Газета.Ru

Марго Робби рассказала, как поцеловала Брэда Питта на съемках фильма "Вавилон". Об этом сообщает E! News. По словам Марго Робби, она инициировала поцелуй с Брэдом Питтом в фильме "Вавилон".

Марго Робби рассказала о поцелуе с Брэдом Питтом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Этого не было в сценарии. Я подумала: "Когда еще у меня будет шанс поцеловать Брэда Питта? Я просто сделаю это", — цитируют ее слова журналисты.

"Было просто великолепно", — подчеркнула актриса.

По ее словам, ей пришлось убедить режиссера Дэмьена Шазелла в необходимости сцены с поцелуем.

"Я сказала: "Дэмьен, думаю, Нелли (героиня Марго Робби — прим. "Газеты.Ru") могла бы подойти и поцеловать Джека (герой Брэда Питта — прим. "Газеты.Ru"). И Дэмьен ответил: "Ну, она могла бы… подожди, подожди. Ты просто хочешь поцеловать Брэда Питта". И я подумала про себя: "Да, осуждай меня. Такая возможность может больше никогда не представиться", — вспомнила Робби, отметив, что в конечном счете Шазелл согласился с ней.

Сюжет фильма "Вавилон" разворачивается в Голливуде конца 1920-х — начала 1930-х гг. Марго Робби играет начинающую актрису Нелли, которая мечтает о головокружительной карьере в кино, а Брэд Питт — опытного актера Джека.

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