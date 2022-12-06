Марго Робби рассказала о поцелуе с Брэдом Питтом

"Я сказала: "Дэмьен, думаю, Нелли (героиня Марго Робби — прим. "Газеты.Ru") могла бы подойти и поцеловать Джека (герой Брэда Питта — прим. "Газеты.Ru"). И Дэмьен ответил: "Ну, она могла бы… подожди, подожди. Ты просто хочешь поцеловать Брэда Питта". И я подумала про себя: "Да, осуждай меня. Такая возможность может больше никогда не представиться", — вспомнила Робби, отметив, что в конечном счете Шазелл согласился с ней.