Актриса Павловец могла сыграть в сериале "Воронины"

Актриса Ольга Павловец призналась, что могла сыграть в сериале «Воронины». Этим она поделилась в беседе с Teleprogramma.pro.

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Павловец отметила, что ее утвердили на главную роль в «Ворониных», однако у артистки не получилось принять участие из-за сроков. По графику она должна была сыграть «в очередной мелодраме».

«Я иногда думаю: а как бы сложилась моя судьба, если бы я снялась в «Ворониных»? Ведь получился бы совсем другой путь! Но — как сложилось, так сложилось», — поделилась актриса.

По ее словам, Павловец не жалеет, что не попала в проект, однако ей любопытно, что из этого могло бы получиться.

Актриса отметила, что не боится сниматься в комедиях и выглядеть смешной.