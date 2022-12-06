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1 час назад

Актеры, которые прославились случайно

Мария Каткова

Не все мировые знаменитости осознанно шли к своей актерской карьере. Пока одни долго и упорно пытались пробиться в кинематограф, другим улыбнулась удача. В материале “Рамблера” – актеры, которые попали в кино по счастливой случайности.

Актеры, которые прославились случайно
Фото: Кадр из фильма "Спасатели Малибу"Кадр из фильма "Спасатели Малибу"

Памела Андерсон

Видео дня

Изначально девушка мечтала стать фитнес-тренером, но судьба подарила ей другую возможность. Когда Андерсон было 18 лет, она пошла на матч футбольной команды, который транслировался по телевидению. Одна пивоваренная компания заметила ее на экране и предложила контракт, так она стала ее лицом. Потом Памелу заметил издатель Хью Хефнер и пригласил ее в PlayBoy, а уже после этого она стала главной героиней в “Спасателях Малибу” и до сих пор остается секс-символом 90-х.

Самые известные актеры без актерского образования

Шарлиз Терон

Кадр из фильма "Взрывная блондинка"

Взрослую жизнь будущая актриса начала уже в 19 лет, работая моделью. Мать девушки всегда считала, что та должна быть актрисой и помогла ей снять комнату в Лос-Анджелесе. Каждый месяц родительница отсылала девушке чеки, но в один из дней в банке отказались обналичивать деньги. Терон устроила скандал и попалась на глаза режиссеру Джону Кросби. Тот дал ей визитку и посоветовал несколько агентств и они помогли ей начать карьеру в кино.

Джейсон Стейтем

Кадр из фильма "Гнев человеческий"

С детства Стейтем регулярно занимался спортом и получал призовые места. Он стремился к титулу чемпиона мира по прыжкам в воду. Однако зарплата у спортсмена была не самая большая, и он был вынужден браться за любую работу, поэтому раздавал листовки на улицах и был консультантом в магазине. Однажды его заметил представитель бренда джинсов и предложил сняться в рекламе, тот согласился, ожидая большой гонорар. За рекламой последовала небольшая роль в фильме Гая Ричи, от которой Стейтем ничего не ждал. Однако все получилось иначе, и теперь он – звезда Голливуда.

Ченнинг Татум

Кадр из фильма "Супер Майк"

В молодости Татум серьезно увлекался спортом и никогда не задумывался, кем он хочет быть. За всю жизнь он успел попробовать разные профессии: брокер, строитель, стриптизер и другие. За большими деньгами он решил переехать в Майями, где встретил актерского агента на улице. Тот спросил у Татума, что он умеет. Будущий актер показал, как умеет танцевать, и получил роль в картине “Шаг вперед”.

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