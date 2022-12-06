Дженна Ортега хотела переснять сцену с танцем в «Уэнсдей»

"Это безумие, потому что это был мой первый день с COVID-19, сниматься было ужасно тяжело. В тот день я проснулась и — странно, я никогда не болею, а когда болею, то не очень сильно — у меня ломило тело. Я чувствовала себя так, будто меня сбила машина, будто маленький гоблин пробрался в моё горло и царапает стенки пищевода. Мне давали лекарства между дублями, пока мы ждали результатов теста".