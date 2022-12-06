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1 час назад

Джон Траволта признался в любви умершей актрисе Элли Керсти

Газета.Ru

Актер Джон Траволта в своих социальных сетях заявил, что он еще обязательно увидится с умершей актрисой Элли Керсти.

Джон Траволта признался в любви умершей актрисе Элли Керсти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Керсти была одной из необыкновенных женщин, которые когда-либо встречались в моей жизни. Ты была особенной. Я люблю тебя, Кести. Я знаю, что мы снова увидимся", - написал Траволта.

В последнее время артистка боролась с раком. Болезнь обнаружили у Элли недавно. Актриса известна по роли в фильме "Двое: Я и моя тень" с сестрами Олсен. В начале нулевых у Элли начались проблемы с лишним весом — при росте в 178 см масса тела достигла 135 кг. За время творческой карьеры она снялась более чем в 70 проектах.

Актеры,Двое: Я и моя тень,Джон Траволта,
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