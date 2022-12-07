Дженна Ортега призналась, что болела COVID-19 во время съемок в "Уэнсдэй"

Актриса Дженна Ортега, сыгравшая Уэнсдэй Аддамс в сериале «Уэнсдэй», рассказала о съемках танца в четвертом эпизоде, который впоследствии стал популярным в сети. Ее слова цитирует The Hollywood Reporter.

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Как рассказала артистка, в тот съемочный день она проснулась с симптомами простуды. Ортега объяснила, что сдала тест на COVID-19, однако не стала пропускать рабочий день. «Мне лекарства давали между дублями, потому что мы ждали результата», — поделилась она. Впоследствии тест на коронавирус оказался положительным.