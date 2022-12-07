Эта актриса признана иконой 2022 года

Исполнительница главной роли в фильме «Все, везде и сразу» Мишель Йео стала иконой года по версии британского журнала Time.

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В родной Азии 60-летняя актриса является самой яркой звездой кинематографа вот уже много лет. Участие в картине «Все, везде и сразу» способствовало мгновенному взлету ее карьеры в Голливуде. Хотя там она снималась, конечно, не раз. Успех вообще ей сопутствовал с ранних лет. В 1983 году Йео, выпускница Лондонской королевской академии танца, завоевала титул «Мисс Малайзия», благодаря чему появилась в телевизионном рекламном ролике с Джеки Чаном. Тогда-то ее и заметила начинающая компания по производству фильмов D&B Films. Также Йео представляла Малайзию на конкурсе красоты «Мисс мира» 1983 года в Лондоне.

А в 1997 году Мишель Йео вошла в список самых красивых людей мира по версии журнала People. Огромную популярность, а также номинацию на премию BAFTA за лучшую женскую роль принесло ей участие в знаменитом фильме «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

Были у Мишель и другие яркие роли. В том числе в гонконгских боевиках, с которых она начинала. В лентах данного жанра «Мисс Малайзия» и дипломированная балерина демонстрировала чудеса владения боевыми искусствами и лично выполняла сложнейшие трюки. Несмотря на все это до номинации на «Оскар», который она, по мнению многих кинокритиков, давно заслужила, дело не доходило.

В этом году в киноакадемии всерьез заговорили об этом, и все благодаря картине «Все, везде и сразу». Получит ли Йео заветную статуэтку? Поживем — увидим. По крайней мере, в индустрии считают, что титул иконы года по версии Time еще на шаг приблизил актрису к этому событию.