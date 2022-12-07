6 главных ролей звезды «Уэнсдей» Дженны Ортеги.

Новый сериал Тима Бёртона стал седьмым в крутом портфолио актрисы.

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Дженна Ортега — главная актриса года. Она гениально сыграла Уэнсдей, помогла сериалу побить рекорды Netflix и мгновенно стала суперзвездой. Вот только новичком Ортегу не назвать, она снимается в кино уже 10 лет. В фильмографии актрисы много классных ролей.

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Собрали шесть самых заметных из них!

«Железный человек 3» (2013)

Рейтинг IMDB: 7,1 из 10 (848 тыс. оценок). Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5 из 10 (413 тыс. оценок). Рейтинг Okko: 7,5 из 10.

В «Железном человеке 3» Ортега играла дочь вице-президента. Она появилась в кадре на пару мгновений и не могла себя как-то очень ярко проявить. Но переоценить важность роли невозможно.

До фильма Marvel юная актриса рекламировала зубную пасту и снялась в эпизодической роли в сериале CSI. А затем засветилась в кино про Тони Старка! Большой старт для карьеры девочки — после этого всё пошла по нарастающей.

По «Железному человеку 3» трудно оценить актёрские навыки Ортеги, но такой пункт в резюме привлёк внимание шоураннеров. Поэтому Дженну стали чаще приглашать на съёмки.

«Жизнь Харли» (2016-2018)

Рейтинг IMDB: 6,1 из 10 (2,1 тыс. оценок).

Ортега четыре года снималась в небольших эпизодах разных шоу, но в 2016-м в Disney выбрали её на главную роль в подростковом сериале. «Жизнь Харли» рассказывает о девочке-школьнице, которой отчаянно не хватает внимания. У неё семь братьев и сестёр, и Харли среди них средняя.

Проблемы девочки недостаточно серьёзные, чтобы родители в них вникали. И, в отличие от малышей, она может позаботиться о себе. Поэтому до Харли никому нет дела.

Но героиня всё равно не унывает. Она везде ищет повод для улыбки и не забывает о своём даре. Харли — талантливая изобретательница и решает проблемы с помощью инженерной мысли.

Ортега отыграла настолько убедительно, что над подростковым сериалом плакали даже родители. Они видели проблемы детей, которым не хватает любви, и после просмотра уделяли им больше внимания. При этом сериал не грузил: он был забавным и жизнеутверждающим.

А ещё в «Жизни Харли» Ортега предсказала роль Уэнсдей. В оригинале сериал называется Stuck in the Middle («Застрять посередине»). Поэтому Харли говорила:

«Будь моя семья днями неделями, я бы стала средой (то есть Уэнсдей)».

«Ты» (2018-2023)

Рейтинг IMDB: 7,7 из 10 (240 тыс. оценок). Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4 из 10 (40 тыс. оценок).

«Ты» — один из самых популярных сериалов Netflix. В центре сюжета сталкер-маньяк, который влюбляется в девушек и превращает их жизни в кошмар. Преследует, вламывается в квартиры, убивает других поклонников. Во втором сезоне безумец Джо Голдберг переезжает в новый дом и становится соседом Элли (Дженна Ортега).

Элли не станет очередной целью сталкера. Это юная девица с характером и трудной жизнью, которой Джо искренне сопереживает. Героиня нужна, чтобы лучше раскрыть Голдберга, показать его хорошие стороны и влюбить зрителя в безумца. Ортега идеально справилась с задачей.

В конце концов, Джо косвенно сломает девушке жизнь, но постарается и дальше о ней позаботиться. Поэтому фанаты до сих пор ждут возвращения Ортеги в новых сезонах. Её месть могла бы стать украшением истории!

«Няня. Королева проклятых» (2020)

Рейтинг IMDB: 5,8 из 10 (41 тыс. оценок). Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9 из 10 (7 тыс. оценок).

Ортега снимается в ужастиках с 11 лет. Роль в «Астрале 2» была эпизодической, но положила начало хоррор-карьере. А вот в «Няне. Королеве проклятых» Дженне доверили важного персонажа.

В первой части «Няни» главный герой расправился с кровожадными культистами и теперь страдает от воспоминаний. Юноше ещё и не верят — только героиня Ортеги не считает его психом. Всё дело в том, что дама сама ненормальная. Только посмотрите, как она презентует себя: сразу захватывает всё внимание и самозабвенно орёт.

Когда героиня Ортеги попадает в неприятность, она лишь поначалу чувствует смятение. Вскоре сражение с культистами её увлекает. В итоге окровавленное лицо и безумный взгляд Дженны стали главным достоинством фильма.

«Крик» (2022)

Рейтинг IMDB: 6,3 из 10 (848 тыс. оценок). Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2 из 10 (40 тыс. оценок). Рейтинг Okko: 6,3 из 10.

В новом «Крике» героиня Ортеги стала первой жертвой маньяка. Как и в оригинале убийца звонил бедняге по телефону и пугал жуткими речами, а затем ворвался в дом и покромсал ножом. Но девушка с характером всё-таки выжила и запустила интригующий сюжет.

Роль Ортеги не была ключевой. Больше внимания уделили сестре героини, её друзьям и старой гвардии вроде Сидни и Гейл. Но именно Тара Карпентер, которую играла Дженна, очаровала зрителей сильнее всего. Учитывая, что в фильм заглянул Джек Куэйд (Хьюи из «Пацанов»), это серьёзное достижение.

X (2022)

Рейтинг IMDB: 6,6 из 10 (88 тыс. оценок). Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1 из 10 (12 тыс. оценок).

X — один из самых безумных слэшеров последних лет. Сюжет рассказывает о расцвете фильмов для взрослых, которые в 1979-м крутили даже в кинотеатрах. Герои как раз снимают картины с «клубничкой» и арендуют для антуража гостевой дом в захолустье. Пожилые хозяева просят вести себя потише, но их не слушают. И зря — у плохого поведения будут кровавые последствия.

У Ортеги необычная роль. Она играет звукооператора и брезгливо относится к откровенным съемкам. Но вскоре согласится заглянуть в кадр и подарит пару пикантных эпизодов. Помимо эротических сцен, героиня Ортеги в очередной раз убедительно кричит и страдает. Эпизоды с ней вышли брутальными.