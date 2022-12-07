Собчак высмеяла постельные сцены в российском кино

Журналистка Ксения Собчак порассуждала об откровенных сценах в российском кинематографе. Телеведущая посмеялась над актерами, которые появились в кадре в откровенном виде.

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Собчак прокомментировала съемки постельных сцен в зарубежных фильмах. Она напомнила, что в сериале «Белый лотос» его создатели использовали протез мужского полового органа в одном из откровенных эпизодов. Однако российские режиссеры и актеры решаются на более смелые шаги.