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2 часа назад

Ксения Собчак иронично высказалась о постельных сценах в российском кино

Слово и Дело

Журналистка Ксения Собчак порассуждала об откровенных сценах в российском кинематографе. Телеведущая посмеялась над актерами, которые появились в кадре в откровенном виде.

Собчак высмеяла постельные сцены в российском кино
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Собчак прокомментировала съемки постельных сцен в зарубежных фильмах. Она напомнила, что в сериале «Белый лотос» его создатели использовали протез мужского полового органа в одном из откровенных эпизодов. Однако российские режиссеры и актеры решаются на более смелые шаги.

В своем Telegram-канале журналистка иронично высказалась об интимных эпизодах в российском кино. Она сообщила, что актеры Александр Петров, Петр Федоров и Кристина Асмус «работают с тем, чем природа наградила».

Актеры,Кристина Асмус,Александр Петров,Петр Федоров,Ксения Собчак,
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