Тима Бертона раскритиковали из-за съемок с заболевшей COVID-19 актрисой

Американская актриса Дженна Ортега рассказала, что заразилась COVID-19 во время съемок сериала «Уэнсдей». Об этом сообщает NME.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В день работы над танцевальной сценой артистка ощутила недомогание. «Я чувствовала себя так, будто меня сбила машина и будто маленький гоблин вырвался у меня из горла и царапает стенки пищевода. Мне давали лекарства между дублями, потому что мы ждали положительного результата [теста на коронавирус]», — вспомнила Ортега.

Она попросила переснять сцену, однако на это не было времени. Актриса предположила, что могла бы станцевать лучше.