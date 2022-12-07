Андреасян объяснил, почему любит драмы больше комедий

Продюсер и режиссер Сарик Андреасян в интервью для дебютного выпуска подкаста «Слушай, что расскажу» гендиректора онлайн-кинотеатра Premier Софьи Митрофановой объяснил, почему любит драмы больше комедий.

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По словам Сарика Андреасяна, он любит «разрывательные слезоточивые вещи». «Через все это происходит очищение... Когда это драма, реакция людей настолько мощная, что ты понимаешь, что не зря живешь. Я могу это сказать и по драматичным сериалам, и фильмам, они как будто бы живут вечно», — сказал он, назвав любые комедии сиюминутными.

Своим отношением к собственным проектам поделился в подкасте и брат и коллега Сарика Гевонд Андреасян. По его словам, проект надо полюбить, чтобы продать. «Первоначально ты все это любишь. Но потом приходит остывание, так как на этом проекте ты потерял 100 млн, а на этом заработал. Спустя время остается ощущение, что вот это ты любишь больше, потому что этот проект принес тебе не только деньги, но и славу, популярность, работу», — размышляет он.

Первый выпуск подкаста с беседами с мастерами сторителлинга «Слушай, что расскажу» будет доступен на YouTube, Вконтакте и Rutube 7 декабря.