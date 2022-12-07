Бертона раскритиковали из-за съемок с заболевшей COVID Ортегой

Пользователи Reddit раскритиковали режиссера Тима Бертона за то, что он снимал сериал "Уэнсдей" для Netflix с больной коронавирусом Дженной Ортегой, пишет NME.

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По данным СМИ, во время съемок четвертой серии Ортега заболела коронавирусом и жаловалась на плохое самочувствие. Комментаторы отметили, что актрисе нужно было дать время на восстановление.