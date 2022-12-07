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1 час назад

Тима Бертона раскритиковали из-за съемок с заболевшей коронавирусом Дженной Ортегой

Газета.Ru

Пользователи Reddit раскритиковали режиссера Тима Бертона за то, что он снимал сериал "Уэнсдей" для Netflix с больной коронавирусом Дженной Ортегой, пишет NME.

Бертона раскритиковали из-за съемок с заболевшей COVID Ортегой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным СМИ, во время съемок четвертой серии Ортега заболела коронавирусом и жаловалась на плохое самочувствие. Комментаторы отметили, что актрисе нужно было дать время на восстановление.

Пользователи сочли поведение Бертона безответственным и напомнили, что коронавирус - заразное заболевание, из-за которого могла пострадать вся съемочная группа.

Актеры,Тим Бертон,Netflix,
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