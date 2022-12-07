Ивлеева призналась, что не была готова к съемкам сцены с оргией

Блогер Настя Ивлеева в комментарии для StarHit назвала "сложными" постельные сцены в сериале "Монастырь" с ее участием.
"Было сложно, честно скажу. Всего таких сцен было две, и меня почему-то морально готовили только ко второй, романтичной (она будет в четвертой серии)", - отметила Ивлеева.
Она уточнила, что снимать романтическую сцену было проще из-за подходящих погодных условий и локации. Однако к сцене с "так называемой оргией" Ивлеева не была готова. По словам блогера, ей даже не удалось толком познакомиться с коллегами по эпизоду.
"А вот так называемая оргия снималась совершенно в других условиях и таймингах. Вот это было реально тяжело, потому что ни с Володей Варнавой, ни с Давидом Ниамеди мы толком не успели познакомиться и подготовиться к сцене", - резюмировала Ивлеева.