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1 час назад

Настя Ивлеева призналась, что не была морально готова к съемкам сцены с оргией в "Монастыре"

Газета.Ru

Блогер Настя Ивлеева в комментарии для StarHit назвала "сложными" постельные сцены в сериале "Монастырь" с ее участием.

Ивлеева призналась, что не была готова к съемкам сцены с оргией
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

"Было сложно, честно скажу. Всего таких сцен было две, и меня почему-то морально готовили только ко второй, романтичной (она будет в четвертой серии)", - отметила Ивлеева.

Она уточнила, что снимать романтическую сцену было проще из-за подходящих погодных условий и локации. Однако к сцене с "так называемой оргией" Ивлеева не была готова. По словам блогера, ей даже не удалось толком познакомиться с коллегами по эпизоду.

"А вот так называемая оргия снималась совершенно в других условиях и таймингах. Вот это было реально тяжело, потому что ни с Володей Варнавой, ни с Давидом Ниамеди мы толком не успели познакомиться и подготовиться к сцене", - резюмировала Ивлеева.

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