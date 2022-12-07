Ивлеева призналась, что не была готова к съемкам сцены с оргией

"А вот так называемая оргия снималась совершенно в других условиях и таймингах. Вот это было реально тяжело, потому что ни с Володей Варнавой, ни с Давидом Ниамеди мы толком не успели познакомиться и подготовиться к сцене", - резюмировала Ивлеева.