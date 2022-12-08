Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
38 минут назад

Жена актера Павла Прилучного раскрыла проблемы мужа

Катерина Саломе

Актриса Зепюр Брутян рассказала, что ее супруг, Павел Прилучный, испытывает проблемы со здоровьем. Об этом девушка заявила в своих соцсетях.

У актера плохое самочувствие, утверждает его жена. Тем не менее это не помешало ему продолжить работу и выйти на сцену театра.

«Несмотря на свое плохое самочувствие все равно работает», — отметила Брутян.

Прилучный впервые признался, почему так внезапно женился

Прилучный исполнил роль в постановке «Авантюристы поневоле». Сюжет рассказывает о двух тетушках и их племянниках, один из которых сбежал из тюрьмы, а второй — промотавшийся кинопродюсер.

Ранее мы писали о том, что Прилучный устроил драку с журналистом в центре Москвы.

Актеры,Видео,Павел Прилучный,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители