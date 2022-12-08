Актриса Зепюр Брутян рассказала, что ее супруг, Павел Прилучный, испытывает проблемы со здоровьем. Об этом девушка заявила в своих соцсетях.

У актера плохое самочувствие, утверждает его жена. Тем не менее это не помешало ему продолжить работу и выйти на сцену театра.

«Несмотря на свое плохое самочувствие все равно работает», — отметила Брутян.

Прилучный исполнил роль в постановке «Авантюристы поневоле». Сюжет рассказывает о двух тетушках и их племянниках, один из которых сбежал из тюрьмы, а второй — промотавшийся кинопродюсер.