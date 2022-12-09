Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек сыграют в "Зачинщиках"

Голливудские звезды Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек сыграют главные роли в фильме режиссера Дага Лаймана «Зачинщики» для Apple Original Films. Об этом пишет The Hollywood reporter.

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Дэймон и Аффлек сыграют двух воров, которые сбежали от правоохранителей с помощью своего терапевта. Мэтт Дэймон, Бен Аффлек, Джефф Робинов, Джон Грэм и Кевин Уолш продюсируют драму.

Дэймон ранее уже работал с Лайманом над франшизой «Идентификация Борна». Дэймон, Кейси Аффлек и Уолш снимались вместе в «Манчестер у моря».

Картина «Зачинщики» основана на сценарии Чака Маклина. Продюсер, актер и сценарист Кевин Уолш, также известный по фильмам «Последняя дуэль», «Дом Gucci», «Дорога, дорога домой», заключил многолетний контракт с Apple TV+.