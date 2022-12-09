Мишель Йео сыграет мадам Моррибл в киномюзикле «Злая»

60-летняя актриса присоединится на съёмочной площадке проекта к Ариане Гранде и Синтии Эриво.

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Мишель Йео исполнит роль директрисы университета Шиз в грядущей киноадаптации бродвейского мюзикла «Злая». Режиссёр Джон М.Чу планирует снять эту волшебную историю в двух частях. Съёмки первой части начались на этой неделе с Арианой Гранде в роли Глинды, Синтией Эриво в роли Элфабы и Джонатаном Бейли в роли Фиейро. О начале работы съёмочная группа объявила в соцсетях.

Чу также сообщил о присоединении к проекту номинанта на премию «Тони» Итана Слейтера. А ранее, в марте поделился с журналистами надеждой, что в съёмках поучаствуют звёзды бродвейского мюзикла Кристин Ченоуэт и Идина Мензел.