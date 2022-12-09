Жена Мартиросяна высмеяла Алсу в «СамоИронии судьбы!»

Жена юмориста Гарика Мартиросяна Жанна посмеялась над образом певицы Алсу в фильме «СамоИрония судьбы!». Она заявила, что исполнительница должна выглядеть старой.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

В картине «СамоИрония судьбы!» Алсу снялась в образе из своего клипа «Зимний сон». В социальных сетях певица опубликовала фотографию в свитере и с косичками.

«Посмотрите, как помолодела Алсу. Раздражает, конечно! Все-таки старая подруга, должна оставаться старой!» — написала под постом супруга комика.