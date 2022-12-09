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1 час назад

Жена Гарика Мартиросяна посмеялась над образом Алсу в фильме «СамоИрония судьбы!»

Слово и Дело

Жена юмориста Гарика Мартиросяна Жанна посмеялась над образом певицы Алсу в фильме «СамоИрония судьбы!». Она заявила, что исполнительница должна выглядеть старой.

Жена Мартиросяна высмеяла Алсу в «СамоИронии судьбы!»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В картине «СамоИрония судьбы!» Алсу снялась в образе из своего клипа «Зимний сон». В социальных сетях певица опубликовала фотографию в свитере и с косичками.

«Посмотрите, как помолодела Алсу. Раздражает, конечно! Все-таки старая подруга, должна оставаться старой!» — написала под постом супруга комика.

Выход фильма «СамоИрония судьбы!» вызывает споры в Сети. Многим не нравится ремейк знаменитой картины Эльдара Рязанова. Под постом Алсу подписчики признались, что испытали ностальгию, глядя на фото.

Актеры,Гарик Мартиросян,Эльдар Рязанов,
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