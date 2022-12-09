Актер "Викингов" сравнил актерскую игру с сексом

Актер Рон Перлман («Викинги», «Хеллбой») заявил, что актерская игра похожа на занятие сексом. Его слова цитирует People.
«Актерство — это очень интимная форма открытия. Это то, что происходит поэтапно. Сначала ты читаешь сценарий, чтобы попытаться понять мир, в который ты попадаешь, и свое место в этом мире, а затем даешь свою интерпретацию», — поделился артист.
Также Перлман объяснил, что считает походы в кинотеатры важной частью культуры. «Это, по сути, одна из основных сильных сторон кино — чувствовать нашу общность», — отметил актер.