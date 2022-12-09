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1 час назад

Актер "Викингов" Рон Перлман сравнил актерскую игру с сексом

Газета.Ru

Актер Рон Перлман («Викинги», «Хеллбой») заявил, что актерская игра похожа на занятие сексом. Его слова цитирует People.

Актер "Викингов" сравнил актерскую игру с сексом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Актерство — это очень интимная форма открытия. Это то, что происходит поэтапно. Сначала ты читаешь сценарий, чтобы попытаться понять мир, в который ты попадаешь, и свое место в этом мире, а затем даешь свою интерпретацию», — поделился артист.

Также Перлман объяснил, что считает походы в кинотеатры важной частью культуры. «Это, по сути, одна из основных сильных сторон кино — чувствовать нашу общность», — отметил актер.

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