Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
2 часа назад

Пять секс-символов корейского кино

Popcake.tv

K-pop давно уже вышел за пределы Кореи. Главные звезды жанра дают мировые туры, появляются на обложках глянцевых журналов, снимаются в кино. Кстати, вчера в прокат вышел главный южнокорейский хит – фильм «Помнить». Это безудержный стильный экшн про неудержимую месть и про безупречную мужскую дружбу. В честь выхода киноленты, мы решили собрать топ-5 к-поп айдолов, которые покорили сердца миллионов.

Пять секс-символов корейского кино
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Нам Джу Хёк

Popcake.tv

Актер и модель, проснувшийся знаменитым после роли в дораме «Фея тяжелой атлетики Ким Бок Чжу». В 2019 году Нам Джу Хёк стал амбассадором бренда Dior Men в Азии. Год спустя его включили в список Forbes 30 under 30 Asia. Фанаты и фанатки обожают актера за роли в дорамах «Невеста речного Бога», «Стартап» и «Двадцать пять, двадцать один». Ну а мы его любим за фильм «Помнить» Ли Иль Хёна который прямо сейчас надо бежать смотреть в кинотеатрах.

Чон Хо Ён

Popcake.tv

Северокорейская перебежчица Кан Сэ Бёк из сериала «Игра в кальмара». А еще супермодель: амбассадор Дома Louis Vuitton и Adidas Originals, постоянная участница показов Chanel, Roberto Cavalli, Lanvin, Dolce & Gabbana, Missoni и т.д. Журнал Vogue назвал её Korea’s Next Top Model, «топ-моделью по-корейски». В прошлом году стала самой популярной корейской актрисой в Instagram.

Ли Бён Хон

Popcake.tv

Один из самых успешных корейских актеров в Голливуде. Снимался в «Броске кобры», «РЭД», «Терминатор: Генезис» и «Великолепной семёрке». Первый южнокорейский актер, который представлял номинацию на «Оскаре» и вступил в Киноакадемию искусств и наук, а еще первая звезда Южной Кореи, оставившая свои отпечатки рук у на Голливудской аллее славы.

Ким Мин Хи

Popcake.tv

Муза Хон Сан Су. Снималась в его фильмах «Прямо сейчас, а не после», «Ночью у моря одна», «Прямо сейчас, а не после». Стала первой корейской актрисой, удостоившейся премии «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль. В 2020 сыграла главную роль в фильме «Женщина, которая убежала», который выиграл «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале. В том же году заняла 16-ое место в списке «25 величайших актёров XXI века» по версии The New York Times.

Чхве У Шик

Popcake.tv

Получил мировую известность после роли в «Поезде в Пусан». В 2019 году сыграл одну из главных ролей в «Паразитах» – Ги У, сына бедной семьи, который обманом устраивает своих родственников на работу к богатой семье. Кроме этого, актер исполнил финальную песню в фильме Soju One Glass, которая вошла в шорт-лист премии «Оскар» за лучшую оригинальную песню.

Актеры,Бросок кобры,РЭД,Помни,Оскар,Поезд в Пусан,Терминатор: Генезис,Великолепная семерка,Помнить,Стартап,Louis Vuitton,Chanel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители