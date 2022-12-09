Пять секс-символов корейского кино

K-pop давно уже вышел за пределы Кореи. Главные звезды жанра дают мировые туры, появляются на обложках глянцевых журналов, снимаются в кино. Кстати, вчера в прокат вышел главный южнокорейский хит – фильм «Помнить». Это безудержный стильный экшн про неудержимую месть и про безупречную мужскую дружбу. В честь выхода киноленты, мы решили собрать топ-5 к-поп айдолов, которые покорили сердца миллионов.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Нам Джу Хёк

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Актер и модель, проснувшийся знаменитым после роли в дораме «Фея тяжелой атлетики Ким Бок Чжу». В 2019 году Нам Джу Хёк стал амбассадором бренда Dior Men в Азии. Год спустя его включили в список Forbes 30 under 30 Asia. Фанаты и фанатки обожают актера за роли в дорамах «Невеста речного Бога», «Стартап» и «Двадцать пять, двадцать один». Ну а мы его любим за фильм «Помнить» Ли Иль Хёна который прямо сейчас надо бежать смотреть в кинотеатрах.

Чон Хо Ён

Popcake.tv

Северокорейская перебежчица Кан Сэ Бёк из сериала «Игра в кальмара». А еще супермодель: амбассадор Дома Louis Vuitton и Adidas Originals, постоянная участница показов Chanel, Roberto Cavalli, Lanvin, Dolce & Gabbana, Missoni и т.д. Журнал Vogue назвал её Korea’s Next Top Model, «топ-моделью по-корейски». В прошлом году стала самой популярной корейской актрисой в Instagram.

Ли Бён Хон

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Один из самых успешных корейских актеров в Голливуде. Снимался в «Броске кобры», «РЭД», «Терминатор: Генезис» и «Великолепной семёрке». Первый южнокорейский актер, который представлял номинацию на «Оскаре» и вступил в Киноакадемию искусств и наук, а еще первая звезда Южной Кореи, оставившая свои отпечатки рук у на Голливудской аллее славы.

Ким Мин Хи

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Муза Хон Сан Су. Снималась в его фильмах «Прямо сейчас, а не после», «Ночью у моря одна», «Прямо сейчас, а не после». Стала первой корейской актрисой, удостоившейся премии «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль. В 2020 сыграла главную роль в фильме «Женщина, которая убежала», который выиграл «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале. В том же году заняла 16-ое место в списке «25 величайших актёров XXI века» по версии The New York Times.

Чхве У Шик

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