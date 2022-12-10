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1 час назад

Ана де Армас думала сменить профессию после провала «Блондинки»

Inc-Newsиещё 2

Артистка хотела уйти из кино.

Ана де Армас думала сменить профессию после «Блондинки»
Фото: Inc-NewsInc-News

Широко разрекламированная биографическая драма «Блондинка» о жизни Мэрилин Монро, вышедшая в конце лета, во многом разочаровала критиков и зрителей.

На этом фоне исполнительница главной роли Ана де Армас даже подумывала об уходе из кино и смене профессии.По словам актрисы, она изначально сомневалась в том, что сумеет идеально вписаться в образ легендарной блондинки.

«Я постоянно думала во время съемок, что это не мое, что эта роль очень далека от меня», - признавалась артистка.

Когда же после премьеры вслед фильмы понеслись критические комментарии, де Армас даже посчитала себя никудышной актрисой.

«Я буду выращивать коров и цыплят в сельской местности. Я буду делать что-то другое. Я больше никогда не буду работать в кино», - говорила сама себе артистка.

Но в итоге депрессия со временем прошла, и Ана де Армас снова рвется в бой. Вернее, на съемочную площадку. Особенно после того, как ее признали лучшей актрисой 2022 года.

Актеры,Ана де Армас,Мэрилин Монро,
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